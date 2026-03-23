Manuel ad Affari Tuoi col pacco nero | Mi servono soldi per il mutuo ma la cifra non è il massimo

Nella puntata di Affari Tuoi con Stefano De Martino di lunedì 23 marzo, la partita di Manuel dal Piemonte insieme alla sorella Gloria. Dopo aver accettato il cambio, arriva al tiro finale con 50mila euro da una parte e il pacco nero dall'altra: con quale cifra è tornato a casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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