Acque Veronesi | investimenti record per le reti idriche del territorio

Acque Veronesi ha annunciato un investimento di 390 milioni di euro destinato alle reti idriche del territorio. L'obiettivo è intervenire sulle infrastrutture esistenti e migliorare la distribuzione dell'acqua. Restano da chiarire come verranno suddivisi i fondi e quali saranno i tempi di realizzazione dei lavori. Le somme rappresentano uno degli interventi più consistenti in questa area negli ultimi anni. La questione principale riguarda l'impatto di questi investimenti sulle tariffe pagate dai cittadini.

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? Domande chiave Quanto inciderà l'investimento pro capite sulla bolletta dei cittadini veronesi?. Come verranno utilizzati i 390 milioni di euro per le infrastrutture?. Quali nuovi impianti verranno costruiti per la depurazione nel veronese?. Perché la scadenza del 2031 impone una nuova strategia industriale?.? In Breve Utile netto 2025 a 3,3 milioni con ricavi totali di 118,7 milioni di euro.. Piano 2024-2029 prevede investimenti infrastrutturali per oltre 390 milioni di euro complessivi.. Spesa annua di 85,9 milioni con impatto pro capite di 120 euro per abitante.. Diego Macchiella punta su digitalizzazione e nuovi impianti a Bussolengo e Verona. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Acque Veronesi: investimenti record per le reti idriche del territorio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giornata mondiale dellacqua: Verona tra le province meno care del Veneto Sullo stesso argomento Leggi anche: Acque spa: investimenti record per le reti del Basso Valdarno Acque del Chiampo: 10 milioni per le reti idriche sostenibili? Domande chiave Come influenzeranno i nuovi dispositivi tecnologici la gestione delle perdite idriche? Quali obiettivi ambientali determineranno il... Acque Veronesi, taglio del nastro per la nuova sedeUndicimila metri quadri su sette piani, uffici, postazioni lavorative, a breve anche il nuovo laboratorio e la centrale operativa. Acque Veronesi inaugura la nuova sede: un passaggio importante nella ... rainews.it BNL Gruppo BNP Paribas e BEI: 60 milioni a Acque VeronesiFinanziamento da 60 milioni di euro: i contratti, ognuno per un valore complessivo di 30 milioni di euro, sono stati stipulati con Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e con BNL Gruppo BNP Paribas ... affaritaliani.it