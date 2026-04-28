Acque spa | investimenti record per le reti del Basso Valdarno

Acque spa ha approvato il bilancio 2025, che mostra un utile di 14,1 milioni di euro. La società ha previsto investimenti per 116,9 milioni di euro destinati al potenziamento delle reti idriche nel Basso Valdarno. Le risorse verranno utilizzate per interventi di miglioramento e ampliamento delle infrastrutture. La decisione è stata comunicata tramite una delibera ufficiale dell’azienda.

? Cosa sapere Acque spa approva bilancio 2025 con utile di 14,1 milioni di euro.. Investimenti da 116,9 milioni per potenziare le reti idriche nel Basso Valdarno.. L’assemblea dei soci di Acque spa si è conclusa questo martedì 28 aprile 2026 con l’approvazione del bilancio 2025 e la nomina dei nuovi vertici societari, confermando una gestione che punta tutto sul potenziamento delle reti idriche del Basso Valdarno. I numeri che emergono dalla sede di via Bellatalla delineano un esercizio finanziario estremamente solido per il gestore idrico. La produzione complessiva ha toccato quota 218.137.341 euro, lasciando un utile netto di 14.106.387 euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Acque spa: investimenti record per le reti del Basso Valdarno Notizie correlate Le acque termali come forma di utilizzo energetico a basso impatto ambientaleL'emendamento, proposto dal consigliere regionale Andrea Micalizzi, segna un passaggio significativo per il bacino delle Terme euganeo e in... Le reti da pesca contro i droni di Putin, e la difesa a basso costo dell’UcrainaIn alcune strade dell’Ucraina orientale, soprattutto nelle zone più esposte agli attacchi russi, si vedono reti da pesca sospese sopra l’asfalto.