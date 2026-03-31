acque reflue e rifiuti sequestrato autolavaggio

I carabinieri del Nucleo Forestale di Marcianise e la polizia locale di Teverola hanno sequestrato un autolavaggio nel comune di Teverola a causa di violazioni ambientali. L’operazione ha riguardato il sequestro dell’attività, legata alla gestione di acque reflue e rifiuti, ritenuta irregolare. L’intervento rientra in controlli mirati alla tutela ambientale nella zona.

I carabinieri del Nucleo Forestale di Marcianise, insieme alla polizia locale di Teverola, hanno sequestrato un’intera attività di autolavaggio a Teverola per gravi violazioni ambientali. È stata accertata, inoltre, la presenza di un contenitore colmo di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, miscelati tra di loro, costituiti da imballaggi in carta e cartone, Rsu e tappetini di gomma auto usurati. CasertaNews è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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