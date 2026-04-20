Collettore nord occidentale Costantino | No allo scarico in mare a Sferracavallo le acque reflue siano riutilizzate

Il vicepresidente della settima circoscrizione ha espresso opposizione al progetto del collettore nord occidentale, in particolare riguardo alla fase che prevede lo scarico in mare delle acque reflue depurate e meteoriche. Costantino ha ribadito la richiesta di riutilizzare le acque reflue invece di scaricarle in mare, evidenziando una posizione contraria a questa soluzione del progetto. La questione riguarda la gestione delle acque reflue nella zona di Sferracavallo.

Il vicepresidente della settima circoscrizione, Fabio Costantino, si oppone del progetto Collettore nord occidentale nella parte in cui prevede lo scarico in mare di acque reflue depurate e meteoriche. Per questa ragione ha presentato un emendamento alla mozione votata dal Consiglio di quartiere.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Collettore Nord, D'Asta (Forza Italia): "Sempre contrari allo scarico in mare a Sferracavallo, gli emendamenti lo dimostrano"“Sul collettore Nord abbiamo subito attacchi di tutti i tipi dal Movimento 5 Stelle, ma con gli emendamenti prodotti dal gruppo di Forza Italia alla... Sferracavallo, il progetto del collettore nord e gli scarichi delle acque reflue a punta Matese: scontro al ComuneSul collettore nord, che scaricherà le acque reflue e piovane a punta Matese (Sferracavallo), in piena Area marina protetta di Capo Gallo e Isola...