Acquaworld assume oltre 100 persone per l’estate aperte le selezioni

Acquaworld, il parco acquatico situato in provincia di Monza-Brianza, ha annunciato l’apertura delle selezioni per più di 100 posti di lavoro in vista della stagione estiva. La struttura, aperta tutto l’anno e dotata di piscine sia indoor che outdoor, sta cercando nuovi dipendenti per diverse posizioni. Le candidature sono aperte e le selezioni sono in corso.

(Adnkronos) – Acquaworld, l’unico parco acquatico aperto tutto l’anno in Italia con piscine indoor e outdoor in provincia di Monza-Brianza, ha avviato una nuova campagna di recruiting con oltre 100 posizioni aperte in vista della stagione estiva. Le selezioni riguardano profili operativi, tecnici e addetti ai servizi, con opportunità rivolte sia a candidati con esperienza.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Leggi anche: Acquaworld assume oltre 100 lavoratori: come candidarsi Leggi anche: MagicLand apre le selezioni per la stagione, oltre 400 posizioni aperte