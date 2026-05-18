Accusa riduzione in schiavitù | dodici arresti fra Basilicata e altre regioni E altre contestazioni a vario titolo

Nella mattinata si è tenuta una conferenza stampa durante la quale sono stati forniti dettagli riguardo a un’operazione dei carabinieri che ha portato all’arresto di dodici persone tra Basilicata e altre regioni. Le accuse mosse includono riduzione in schiavitù e altre contestazioni di vario genere. Il comunicato ufficiale diffuso dai militari ha illustrato i capi di imputazione e ha descritto le modalità di svolgimento delle indagini, senza però rilasciare ulteriori approfondimenti.

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