Accusa riduzione in schiavitù | dodici arresti fra Basilicata e altre regioni E altre contestazioni a vario titolo
Nella mattinata si è tenuta una conferenza stampa durante la quale sono stati forniti dettagli riguardo a un’operazione dei carabinieri che ha portato all’arresto di dodici persone tra Basilicata e altre regioni. Le accuse mosse includono riduzione in schiavitù e altre contestazioni di vario genere. Il comunicato ufficiale diffuso dai militari ha illustrato i capi di imputazione e ha descritto le modalità di svolgimento delle indagini, senza però rilasciare ulteriori approfondimenti.
Dettagli in una conferenza stampa in mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: È in corso dalle prime ore dell’alba un’operazione dei Carabinieri dei Reparti Operativi del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Roma nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. I militari stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 12 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, all’intermediazione illecita e allo sfruttamento lavorativo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
Sullo stesso argomento
Accusa, riduzione in schiavitù: dodici arresti fra Basilicata e altre regioni CarabinieriDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: È in corso dalle prime ore dell’alba un’operazione dei Carabinieri dei Reparti Operativi del...
Accuse di corruzione, turbativa d’asta e autoriciclaggio: Torricella, misure cautelari per dieci fra cui l’ex vicesindaco Contestazioni a vario titoloDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: La scorsa notte, i Carabinieri del Comando Provinciale di Taranto hanno dato esecuzione a...
Sotto accusa Giacinto Sostero, imputato di riduzione in schiavitù e di ripetuti abusi nei confronti della figlia, ora ventisettenne, della sua ex compagna. La ragazza ha raccontato di essere stata molestata da quando aveva 4 anni - Facebook facebook
A giudizio imprenditori e caporaliLECCE - Dai campi delle angurie alle aule del Tribunale. Sette imprenditori salentini, accusati di avere sfruttato decine di braccianti extracomunitari, e nove complici africani, che degli stessi ... bari.repubblica.it
UK. Abusi sessuali e riduzione in schiavitù, sgominata setta islamica sciita. 9 arresti, anche un’italianaAbusi sessuali, matrimonio forzato e schiavitù moderna a carico di membri dell'Ahmadi Religion of Peace and Light (Arpol) ... blitzquotidiano.it