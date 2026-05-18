Accusa riduzione in schiavitù | dodici arresti fra Basilicata e altre regioni E altre contestazioni a vario titolo

Da noinotizie.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata si è tenuta una conferenza stampa durante la quale sono stati forniti dettagli riguardo a un’operazione dei carabinieri che ha portato all’arresto di dodici persone tra Basilicata e altre regioni. Le accuse mosse includono riduzione in schiavitù e altre contestazioni di vario genere. Il comunicato ufficiale diffuso dai militari ha illustrato i capi di imputazione e ha descritto le modalità di svolgimento delle indagini, senza però rilasciare ulteriori approfondimenti.

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Dettagli in una conferenza stampa in mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: È in corso dalle prime ore dell’alba un’operazione dei Carabinieri dei Reparti Operativi del Comando Provinciale di Potenza e del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Roma nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. I militari stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Potenza su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 12 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone, all’intermediazione illecita e allo sfruttamento lavorativo. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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