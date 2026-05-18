Accusa riduzione in schiavitù | dodici arresti fra Basilicata e altre regioni Carabinieri

Dalle prime ore dell’alba, i Carabinieri hanno avviato un’operazione che coinvolge i reparti operativi di Potenza e il comando per la tutela del lavoro di Roma. L’intervento si svolge nelle province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco. Sono stati eseguiti dodici arresti legati a un’indagine per accuse di riduzione in schiavitù e altre violazioni legali. Le autorità hanno diffuso un comunicato ufficiale riguardo alle operazioni in corso.

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