Nella notte, i Carabinieri del Comando Provinciale di Taranto hanno eseguito un’ordinanza di misure cautelari personali. Le accuse a carico di dieci persone, tra cui l’ex vicesindaco, includono corruzione, turbativa d’asta e autoriciclaggio. Le misure riguardano vari soggetti coinvolti in un’indagine ancora in corso. La vicenda riguarda presunte irregolarità in procedure di gara pubblica e attività illecite legate alla gestione amministrativa locale.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: La scorsa notte, i Carabinieri del Comando Provinciale di Taranto hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Taranto su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 10 soggetti, ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di corruzione, turbativa d’asta e autoriciclaggio. Il provvedimento ha disposto, in particolare, l’applicazione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di 9 indagati, mentre nei confronti di un ulteriore soggetto è stato applicato l’obbligo di presentazione...🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Accuse di corruzione, turbativa d’asta e autoriciclaggio: Torricella, misure cautelari per dieci fra cui l’ex vicesindaco Contestazioni a vario titolo

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