Accordo di Coproduzione Cinematografica Tra Italia e Cina

Un accordo di coproduzione cinematografica è stato firmato tra Italia e Cina, per facilitare la produzione e distribuzione di film realizzati congiuntamente dai due paesi. L'intesa prevede procedure semplificate per l’approvazione dei progetti e l’ottenimento di finanziamenti pubblici, oltre a definire criteri condivisi per i diritti di distribuzione. La firma dell’accordo si inserisce in un quadro di collaborazione tra le istituzioni dei due paesi, con l’obiettivo di promuovere lo scambio culturale e aumentare la presenza delle produzioni cinematografiche nei rispettivi mercati.

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