Sabato 11 aprile, a Paupisi, si svolgeranno due eventi che coinvolgeranno la comunità locale. La giornata si articolerà tra iniziative di prevenzione e un appuntamento dedicato alla cultura cinematografica, attirando la partecipazione di persone di tutte le età. Questi eventi rappresentano momenti di aggregazione e sensibilizzazione, con l’obiettivo di promuovere il coinvolgimento civico e culturale nel paese.

Tempo di lettura: 3 minuti Oggi, sabato 11 aprile, si preannuncia una giornata di grande attivismo e partecipazione per la comunità di Paupisi, con due appuntamenti di valore sociale e culturale capaci di coinvolgere cittadini di tutte le età. Si parte in mattinata con “Ci prendiamo cura di te”, in programma dalle ore 9.00 alle 18.00: un’intera giornata dedicata alla salute e alla prevenzione, con screening oncologici gratuiti promossi dall’ASL di Benevento per sensibilizzare la popolazione sull’importanza dei controlli periodici. L’iniziativa offre esami fondamentali per la diagnosi precoce di alcune tra le patologie più diffuse, come il tumore della mammella (per donne dai 50 ai 69 anni), il tumore del collo dell’utero (per donne dai 25 ai 64 anni) e il tumore del colon retto (per uomini e donne dai 50 ai 69 anni). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Paupisi, giornata di comunità tra prevenzione e cultura cinematografica

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