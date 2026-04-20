Un nuovo accordo tra due aziende coinvolge il settore dell’energia solare, con un focus sull’asse tra Napoli e la Cina. Nel 2025, il fotovoltaico ha costituito il 13% della produzione elettrica nell’Unione Europea, confermandosi come una delle fonti rinnovabili più rilevanti. La collaborazione tra le imprese si inserisce in un quadro di crescita e sviluppo nel settore delle energie rinnovabili, che contribuisce alla transizione verso metodi di produzione più sostenibili.

NEL 2025 il fotovoltaico ha rappresentato il 13% della produzione elettrica dell’Unione Europea, confermandosi una delle principali fonti rinnovabili e sempre più determinante per il processo di decarbonizzazione in corso. Per dare nuovo impulso e accelerare il fotovoltaico in Europa, Seapower e Jolywood Solar hanno firmato un accordo quadro per una partnership strategica, finalizzata a promuovere, in sinergia, sviluppo, investimenti, ricerca tecnologica e implementazione industriale di progetti fotovoltaici in Europa. La partnership si basa sulla condivisione di obiettivi comuni e sulla complementarità dei rispettivi know-how. Seapower nasce da un gruppo di ricerca interno al Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, evoluto oggi in una rete di società operanti nel campo dell’ingegneria industriale.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Energia solare, asse Napoli-Cina: siglato l’accordo tra Seapower e Jolywood

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