R oma, 18 mag. (askanews) – Dalla violenza contro le donne, ai leader che scatenano le guerre, al genocidio a Gaza: lo spagnolo Javier Bardem a tutto campo in conferenza a Cannes, tra cinema e denuncia. L’attore è stato acclamato per la sua interpretazione nel film El ser querido (L’amato) di Rodrigo Sorogoyen, nei panni di un regista diviso tra carriera e il rapporto con sua figlia da ricucire, quando la sceglie come attrice in un suo film. Javier Bardem, film e carriera. guarda le foto Javierd Bardem: «Guerre e femminicidi colpa della mascolinità tossica». Ma oltre che a far parlare per la sua prova attoriale, Bardem, partendo dai difetti del suo personaggio, ha parlato di «mascolinità tossica» che porta gli uomini a uccidere le loro ex mogli e fidanzate e a scatenare guerre, con riferimento diretto a Trump, Putin e Netanyahu. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Acclamato per il suo ruolo nel film "El ser querido, l'attore spagnolo ha trasformato la conferenza stampa in un momento di pura denuncia sociale e politica

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