Avere paura davanti allo schermo. E senza scomodare il cinema horror. Talvolta accade che la performance di un attore sia così pregnante, dirompente, “extra-ordinaria” da destare i brividi, specie se si occupa la prima fila della sala cinematografica. È accaduto ieri davanti alla monumentale prova di Javier Bardem nel magnifico El ser querido (L’amato) di Rodigo Sorogoyen. Finalmente in concorso al Festival di Cannes, con il suo settimo lungometraggio il talentuoso cineasta madrileño ha composto sullo spartito del cinema un’opera intima ed esplosiva allo stesso tempo che, nella cornice del meccanismo meta-cinematografico- il film-nel-film – esplora le ferite di un “non rapporto” tra un padre e una figlia troppo a lungo da lui trascurata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Javier Bardem da brividi a Cannes 2026: in “El ser querido” firma una prova monumentale nel film più potente di Sorogoyen

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