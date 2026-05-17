El Ser Querido la recensione | Un film su padri figlie e ferite impossibili da cancellare

El Ser Querido, tradotto in italiano come The Beloved, è un film che inizia come una storia legata al mondo del cinema, ma si trasforma rapidamente in una narrazione più intensa e dolorosa. La pellicola affronta temi legati alle relazioni tra genitori e figli, mostrando come le esperienze e le ferite del passato possano lasciare tracce profonde e difficili da cancellare. La trama si focalizza su dinamiche familiari e sulle conseguenze di scelte e eventi che segnano per sempre le vite dei protagonisti.

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El ser querido (The Beloved) parte come un film sul cinema, ma diventa presto qualcosa di molto più doloroso: un racconto su genitori e figli, e su quanto chi ci è capitato come padre o madre possa influenzare il corso della nostra vita. Al centro c’è Esteban, regista celebrato e vincitore di premi importanti, che dopo anni di distanza decide di richiamare nella propria vita Emilia, la figlia avuta da una precedente relazione. Il pretesto è offrirle il ruolo principale nel suo nuovo film, un’opera ambientata negli anni Trenta sul passato coloniale spagnolo nel Sahara occidentale. Ma è chiaro fin dall’inizio che quel film è soprattutto un tentativo di ricostruzione privata. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - El Ser Querido, la recensione: Un film su padri, figlie e ferite impossibili da cancellare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Shelter Official Trailer Review (HD), Jason Statham Back With Another Banger, Blackdeer, Bodhi Rai Sullo stesso argomento Leggi anche: El ser querido: cinema dei legami nell’Olimpo di Sorogoyen «El ser querido», l’impossibile riconciliazione tra padre e figlia sul setCate Blanchett vestita di bianco sorride dal pannello sulla Rue d’Antibes che annuncia la prossima apertura di un negozio Uniqlo, oggi intanto... El ser querido: Sorogoyen è la rivelazione (da molti sperata) di Cannes editorialedomani.it/idee/cultura/c… Teresa Marchesi su @DomaniGiornale x.com El Ser Querido, cinema potentissimo, emozioni devastanti. La recensione del film di Rodrigo SorogoyenEl Ser Querido recensione film 2026 trama e critica del film di Rodrigo Sorogoyen in concorso al Festival di Cannes 2026 analisi del film con Javier Bardem ... comingsoon.it L'errore del portiere impedisce all'Al Nassr di essere già campione reddit El Ser Querido, un film-mondo sui limiti dell'amore. Sorogoyen esplora la Settima Arte in tutte le sue potenzialitàEsteban Martinez è un regista spagnolo 56enne premio Oscar, da tempo trasferitosi negli Stati Uniti. Dopo molti anni di assenza Esteban torna in patria per girare il suo nuovo film e affida alla figli ... mymovies.it