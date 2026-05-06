Lavoro valore impresa ad Arezzo il confronto sul futuro delle aziende

Da lanazione.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 12 maggio alle 17 si terrà all’interno della Casa della Musica di Arezzo un evento dedicato al futuro delle imprese. L’incontro si focalizza su come persone, competenze e talenti possano contribuire alla crescita aziendale. L’appuntamento, intitolato “Lavoro, Valore, Impresa”, riunisce professionisti e operatori del settore economico della zona per discutere di temi legati al mondo del lavoro e alle sfide delle aziende locali.

Arezzo, 6 maggio 2026 – Persone, competenze e talenti al centro della crescita delle imprese. È questo il tema dell’incontro “Lavoro, Valore, Impresa”, in programma martedì 12 maggio alle 17 alla Casa della Musica di Arezzo, in piazza Grande. L’iniziativa, promossa da Terziario Donna Confcommercio Firenze-Arezzo, con il contributo di Camera di Commercio Arezzo-Siena e la collaborazione di Aidda e Fidapa, rappresenta un momento di confronto e approfondimento dedicato al ruolo strategico del capitale umano nello sviluppo delle aziende, in un contesto economico e sociale in continua evoluzione. Ad aprire l’appuntamento saranno i saluti istituzionali di Francesco Butali, presidente Confcommercio Arezzo, e Sonia Dalla Ragione, presidente Terziario Donna Confcommercio Firenze-Arezzo.🔗 Leggi su Lanazione.it

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