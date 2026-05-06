Martedì 12 maggio alle 17 si terrà all’interno della Casa della Musica di Arezzo un evento dedicato al futuro delle imprese. L’incontro si focalizza su come persone, competenze e talenti possano contribuire alla crescita aziendale. L’appuntamento, intitolato “Lavoro, Valore, Impresa”, riunisce professionisti e operatori del settore economico della zona per discutere di temi legati al mondo del lavoro e alle sfide delle aziende locali.

Arezzo, 6 maggio 2026 – Persone, competenze e talenti al centro della crescita delle imprese. È questo il tema dell’incontro “Lavoro, Valore, Impresa”, in programma martedì 12 maggio alle 17 alla Casa della Musica di Arezzo, in piazza Grande. L’iniziativa, promossa da Terziario Donna Confcommercio Firenze-Arezzo, con il contributo di Camera di Commercio Arezzo-Siena e la collaborazione di Aidda e Fidapa, rappresenta un momento di confronto e approfondimento dedicato al ruolo strategico del capitale umano nello sviluppo delle aziende, in un contesto economico e sociale in continua evoluzione. Ad aprire l’appuntamento saranno i saluti istituzionali di Francesco Butali, presidente Confcommercio Arezzo, e Sonia Dalla Ragione, presidente Terziario Donna Confcommercio Firenze-Arezzo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Lavoro, valore, impresa”, ad Arezzo il confronto sul futuro delle aziende

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