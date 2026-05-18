Accademia Carrara Si può ballare tra le opere in esposizione

Un nuovo progetto si svolge presso l’Accademia Carrara, combinando l’arte visiva con la danza. L’iniziativa mira a coinvolgere persone che vivono con il Parkinson e altri soggetti, offrendo loro l’opportunità di muoversi tra le opere in esposizione. La proposta nasce come un’esperienza di ricerca e movimento, con l’obiettivo di integrare la danza in ambienti culturali e museali, creando un ponte tra arte e benessere. La partecipazione è aperta a chi desidera sperimentare questa forma di espressione.

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Un progetto di ricerca e movimento che nasce con l’intento di promuovere la danza in luoghi di cultura, spazi museali o contesti artistici, rivolgendosi principalmente a persone che vivono con il Parkinson, ma non solo. Ultimi due appuntamenti (mercoledì 20 e 27 maggio), all’ Accademia Carrara di Bergamo, per Dance Well – Ricerca e movimento per Parkinson che si svolge in numerosi spazi in tutta Europa portando la pratica artistica della danza all’interno di musei, teatri e luoghi culturali. Le classi sono condotte da Dance Well Teachers, sono gratuite (su prenotazione) e hanno avuto un tale successo che il Museo ha messo in atto tre sessioni per rispondere al grande numero di richieste. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Accademia Carrara. Si può ballare tra le opere in esposizione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento L’alta formazione approda a Carrara. L’Europa si confronta in AccademiaL’Alta formazione artistica e musicale italiana guarda all’Europa e si ritrova a Carrara per tracciare il futuro della ricerca. Carrara si trasforma: 30 opere di design in marmo cambieranno la città? Punti chiave Come cambieranno le strade del centro storico con queste nuove opere? Chi sono i designer internazionali che firmeranno gli arredi... #segnaliamo la nostra collaborazione alla mostra SANTINI, COPPOLA, FLECKHAUS. IL CORSO DI DESIGN ALL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI CARRARA, 1975 | 1976. COVER-ED 24 Aprile - 17 maggio 2026 Palazzo del Medico, Carrara Inaugurazione: V x.com Accademia di belle arti di Carrara reddit Accademia Carrara. Si può ballare tra le opere in esposizioneUn progetto di ricerca e movimento che nasce con l’intento di promuovere la danza in luoghi di cultura, spazi museali o contesti artistici, rivolgendosi principalmente a persone che vivono con il Park ... quotidiano.net Maria Luisa Pacelli sul futuro della Carrara: Lavorare sul patrimonio con almeno un’acquisizione significativaL’intervista a Maria Luisa Pacelli, direttrice dell’Accademia Carrara di Bergamo, è il secondo appuntamento del progetto editoriale che nei prossimi mesi intende attraversare e raccontare lo stato ... ecodibergamo.it