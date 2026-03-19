L’alta formazione approda a Carrara L’Europa si confronta in Accademia

L'alta formazione artistica e musicale italiana si riunisce a Carrara in un evento europeo organizzato dall'Accademia. Durante l'incontro, professionisti e studenti si confrontano sulle nuove direzioni della ricerca e della formazione nel settore. La manifestazione coinvolge rappresentanti di diverse nazioni europee e mira a condividere esperienze e prospettive per lo sviluppo delle discipline artistiche e musicali.

L’Alta formazione artistica e musicale italiana guarda all’Europa e si ritrova a Carrara per tracciare il futuro della ricerca. Oggi e domani dalle 15,30 alle 19 l’ Accademia di belle arti guidata dal direttore Marco Baudinelli, ospiterà il seminario internazionale ‘Verso un curricolo dottorale sulla ricerca artistica’. L’evento, curato dal docente Gaetano Malandrino, rappresenta un momento cruciale per la definizione del terzo livello formativo (il dottorato) nelle arti. L’iniziativa è il risultato di una sinergia strategica tra l’istituzione carrarese, l’Accademia di Brera e il Conservatorio di Brescia, con il coordinamento scientifico del professor Sassetti per la compagine locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’alta formazione approda a Carrara. L’Europa si confronta in Accademia Articoli correlati L'estetica urbana incontra l'alta formazione: design d'autore e partnership con l'Accademia di Belle Arti(Tecnologia) - La nuova proposta tecnologica realme, presentata ufficialmente oggi a Milano, si caratterizza per la filosofia "Urban Wild Design", un... Leggi anche: Sicurezza e sviluppo, l’Alta Irpinia si confronta con il Prefetto