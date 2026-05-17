Professore di religione arrestato | Abusi su sette minorenni

Da today.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un insegnante di religione di 36 anni, che lavorava anche come animatore in alcune parrocchie della provincia di Padova, è stato arrestato con l’accusa di aver commesso abusi sessuali aggravati su sette minorenni. L’arresto è stato eseguito nell’ambito di un’indagine che ha portato al fermo dell’uomo, che si sarebbe verificato tra il 2017 e il 2026. Le autorità stanno conducendo ulteriori verifiche sulle vicende e sulle eventuali responsabilità.

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Un insegnante di religione di 36 anni, attivo anche come animatore in alcune parrocchie della provincia di Padova, è stato arrestato con l’accusa di aver compiuto violenze sessuali aggravate ai danni di sette minorenni tra il 2017 e il 2026. L’uomo si trova ora agli arresti domiciliari, misura. 🔗 Leggi su Today.it

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