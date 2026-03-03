Maestro di arti marziali arrestato | Molestava gli allievi minorenni durante le lezioni

Un maestro di arti marziali è stato arrestato con l’accusa di aver molestato alcuni allievi minorenni durante le lezioni. Le famiglie affidavano i figli a lui per l’insegnamento, ma secondo le accuse, avrebbe portato alcuni giovani in luoghi isolati e compiuto atti inappropriati. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dei fatti.

Le famiglie gli affidavano i figli ancora minorenni per insegnare loro le arti marziali, ma lui li avrebbe portato in luoghi appartati e li avrebbe molestati. Con la pesante accusa di violenza sessuale su minore, la polizia di Bologna ha arrestato un maestro di arti marziali. Gli agenti della Squadra Mobile della polizia di Bologna hanno arrestato un 56enne bolognese, incensurato, che svolgeva l'incarico di maestro di arti marziali in un'accademia operante in provincia. Venerdì scorso 27 febbraio, gli investigatori della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Bologna ha tratto in arresto, in esecuzione di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta della Procura. È stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata l'istruttore di una palestra nella zona di Pescara.