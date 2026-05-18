Abusi su minori durante lezioni di musica in scuola danza | arrestato 66enne a San Giorgio a Cremano

Un uomo di 66 anni è stato arrestato a San Giorgio a Cremano con l'accusa di aver commesso abusi sessuali aggravati su minori durante lezioni di musica presso una scuola di danza. Le autorità hanno eseguito l'arresto dopo aver raccolto prove sulle presunte violenze, che si sarebbero verificate durante le sessioni con i giovani studenti. L'episodio ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine e ha portato a un'indagine per chiarire i dettagli delle accuse.

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Un uomo di 66 anni è stato arrestato a San Giorgio a Cremano per violenza sessuale aggravata ai danni di minorenni alle quali impartiva lezioni private di musica in una scuola di danza. Decisivi i filmati delle intercettazioni ambientali. Gli agenti di polizia giudiziaria del commissariato di San Giorgio a Cremano hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 66 anni, accusato di aver abusato di alcune minorenni alle quali impartiva lezioni private di musica all’interno di una scuola di danza. L’accusa è di violenza sessuale aggravata, poiché commessa ai danni di minori, una delle quali ha meno di 15 anni. L’arresto è il risultato di un’indagine che ha portato alla luce diversi episodi subiti dalle ragazze all’interno della scuola di danza di San Giorgio a Cremano, risultata del tutto estranea ai fatti contestati. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Abusi su minori durante lezioni di musica in scuola danza: arrestato 66enne a San Giorgio a Cremano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video My Son Was Murdered… and the Man Who Killed Him Walked Free | A Fathers Unthinkable Nightmare Sullo stesso argomento Violenza sessuale su studentesse minorenni, arrestato maestro di musica a San Giorgio a CremanoLe violenze sarebbero state commesse all'interno di una scuola di danza della città vesuviana, dove l'uomo, 66 anni, svolgeva lezioni di musica... Abusi su ragazze minorenni durante lezioni di musica, arrestatoTempo di lettura: 2 minutiAvrebbe abusato di alcune minorenni alle quali impartiva lezioni private di musica all’interno di una scuola di danza: per... San Giorgio a Cremano, abusi su minorenni: arrestato insegnante di musicaArrestato 66enne a San Giorgio a Cremano: abusava di minorenni durante lezioni private di musica in una scuola di danza ... it.blastingnews.com Abusi su ragazze minorenni durante lezioni di musica, arrestato 66enneAvrebbe abusato di alcune minorenni alle quali impartiva lezioni private di musica all'interno di una scuola di danza. ilgiornalelocale.it