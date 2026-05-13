Pediatra di 46 anni accusato di 130 abusi sessuali su minori in ospedale | arrestato in Germania

Un pediatra di 46 anni è stato arrestato in Germania con l’accusa di aver commesso 130 abusi sessuali su minori. Le presunte violenze sarebbero avvenute tra dicembre 2013 e novembre 2025 all’interno delle cliniche Havelland di Rathenow e Nauen, situate a ovest di Berlino. Le autorità stanno indagando sugli episodi e l’uomo è stato portato in custodia.

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Gli abusi sarebbero stati commessi in un periodo di dodici anni (tra dicembre 2013 e novembre 2025) nelle cliniche Havelland di Rathenow e Nauen, a ovest di Berlino. L’inchiesta è partita dalla denuncia di una madre. L’uomo è ora in custodia cautelare.🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Accusato di abusi sessuali su minori, processo in Appello per don RonconeIl prete di Presenzano ha incassato 1 anno e mezzo per il possesso di materiale pedopornografico. Francia, accusato di abusi sessuali su capre e pecore: arrestato afghanoUn ragazzo di 19 anni è stato arrestato giovedì sera dalla Brigata Anticrimine (BAC). Temi più discussi: Salute dei bambini, ministro Schillaci: Estendere l'assistenza pediatrica fino a 18 anni; Telemedicina in pediatria, meno antibiotici senza aumento dei follow-up; Festa della mamma, l'ostetrica Enza Lazzara di Livorno e il suo messaggio per le donne; Screening, test e consulenze: sabato 9 maggio porte aperte alla Casa della comunità di Cortemaggiore. LA SANITARIA E ORTOPEDIA DI AGOVINO ORAZIO - Results on X | Live Posts & Updates x.com Pediatra di 46 anni accusato di 130 abusi sessuali su minori in ospedale: arrestato in GermaniaGli abusi sarebbero stati commessi in un periodo di dodici anni (tra dicembre 2013 e novembre 2025) nelle cliniche Havelland di Rathenow e Nauen, a ovest ... fanpage.it Dal pediatra fino ai 18 anni di età, la proposta nella bozza della riforma SchillaciSeguiti dal pediatra di libera di scelta fino ai 18 anni di età, anzichè gli attuali 14 o 16 in casi particolari. E' la proposta contenuta in una prima bozza articolata del decreto di riforma della Me ... ansa.it