Abruzzo | energia rinnovabile sopra la media ma obiettivi in ritardo
In Abruzzo, la produzione di energia da fonti rinnovabili supera la media nazionale, ma l’area non ha ancora raggiunto gli obiettivi stabiliti a livello regionale e nazionale. I dati ufficiali indicano che, mentre si registra un incremento nella quantità di energia prodotta con impianti eolici, solari e idroelettrici, i risultati complessivi restano al di sotto delle scadenze previste. La discrepanza tra produzione e obiettivi ha sollevato interrogativi sulla pianificazione e sull’attuazione delle politiche energetiche locali.
? Domande chiave Perché l'Abruzzo produce più energia rinnovabile ma resta indietro con gli obiettivi?. Come può la regione colmare il divario critico nel trasporto pubblico?. Quali infrastrutture idriche mettono a rischio la resilienza del territorio?. Perché sono state attivate solo sei comunità energetiche in tutta la regione?.? In Breve Energia rinnovabile al 23% contro il 18% della media nazionale.. Obiettivi 2030 raggiunti al 27% contro il 31% della media italiana.. Solo 6 comunità energetiche attivate nel territorio regionale nel 2024.. Consumi abitativi a 198 kWhmq contro i 222 kWhmq nazionali.. I dati della piattaforma CIRO mostrano... 🔗 Leggi su Ameve.eu
Fondo per la Transizione Industriale
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