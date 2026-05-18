Abruzzo | energia rinnovabile sopra la media ma obiettivi in ritardo

In Abruzzo, la produzione di energia da fonti rinnovabili supera la media nazionale, ma l’area non ha ancora raggiunto gli obiettivi stabiliti a livello regionale e nazionale. I dati ufficiali indicano che, mentre si registra un incremento nella quantità di energia prodotta con impianti eolici, solari e idroelettrici, i risultati complessivi restano al di sotto delle scadenze previste. La discrepanza tra produzione e obiettivi ha sollevato interrogativi sulla pianificazione e sull’attuazione delle politiche energetiche locali.

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