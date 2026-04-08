Il prezzo dell’energia elettrica nel mercato libero si attesta oggi, 8 aprile 2026, a 0,128 euro per kilowattora, pari a circa 128 euro per megawattora. Nonostante sia stabile rispetto ai giorni precedenti, si mantiene sopra la media settimanale. Il Prezzo Unico Nazionale, che rappresenta il costo base all’ingrosso dell’energia in Italia, si mantiene su questo livello, indicando una certa stabilità nel mercato energetico nazionale.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il Prezzo Unico Nazionale (PUN), ovvero il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, si attesta oggi, 8 Aprile 2026, a 0,128 €kWh (127,98 €MWh). Questo valore rappresenta una sostanziale stabilità rispetto a ieri, ma risulta superiore del 5,3% rispetto alla media degli ultimi 7 giorni (0,122 €kWh) e inferiore dell’8,7% rispetto alla media degli ultimi 30 giorni (0,140 €kWh). Nel mercato libero, il PUN rappresenta il riferimento principale per la formazione dei prezzi delle offerte variabili, a cui vanno aggiunti oneri di commercializzazione, costi di dispacciamento, trasporto, accise e IVA. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Energia elettrica stabile ma sopra la media settimanale: PUN oggi a 0,128 €/kWh – 8 Aprile 2026

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