Droga e controlli a tappeto | due arresti in poche ore sequestrati oltre due chili

Nelle ultime ore, la polizia di Stato ha effettuato quattro operazioni tra Marassi, centro storico e ponente di Genova, portando all'arresto di due persone. Durante i controlli sono stati sequestrati oltre due chili di droga. Le operazioni si sono svolte in rapida successione, con interventi mirati nel territorio cittadino. Nessuna informazione è stata rilasciata riguardo alle identità degli arrestati o ai dettagli delle operazioni.

Blitz della polizia a Genova: 2 arresti, 3 denunce e oltre 2 chili di droga sequestrati tra Marassi, centro storico e ponente Quattro interventi in poche ore per la polizia di Stato, tra Marassi, centro storico e ponente di Genova. Il bilancio è di due arresti, tre denunce, oltre due chili di droga e 6.700 euro sequestrati. Il primo intervento è scattato a Marassi grazie alle segnalazioni arrivate tramite l'app Youpol, che indicavano una possibile attività di spaccio. Secondo quanto ricostruito, un uomo era solito arrivare in auto in via della Fenice, entrare in un appartamento e uscire subito dopo, un viavai sospetto che ha allarmato alcuni cittadini. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Catania, sequestrati oltre 90 chili di cocaina: due arresti a LibrinoUna vasta operazione antidroga è stata portata a termine nei giorni scorsi dagli agenti della squadra mobile della Questura di Catania.

Blitz anti droga a Picanello, sequestrati oltre 15 chili di droghe: arrestati due pusherA casa di uno spacciatore ventunenne i carabinieri hanno trovato 6,45 chilogrammi di marijuana, 5,13 chilogrammi di hashish, 2,64 chilogrammi di...

Sembrava un Controllo Normale… Poi Qualcosa Non Tornava

Temi più discussi: Droga e guida in stato di alterazione, controlli a raffica a Bari e in provincia: 10 arresti; Tre arresti per droga e controlli sul territorio: a Torino oltre cento persone identificate; Nuovo blitz a Ostia, elicottero sopra i palazzi e arresti tra le case popolari: sequestrate 330 dosi di droga; Roma, maxi operazione dei Carabinieri: droga, arresti e controlli a Borghesiana e Finocchio.

Napoli, Poggioreale: pistola nascosta in un muro e droga in un’auto abbandonataMaxi controlli tra Poggioreale e San Giovanni a Teduccio: 71 persone identificate, denunce, sanzioni e sequestri tra armi, droga e irregolarità nei locali ... ilgazzettinovesuviano.com

Armi nel muro e droga in una vecchia 126: il bilancio dei controlli a Napoli EstControlli dei carabinieri nella periferia orientale di Napoli: identificate 71 persone e denunciate tre. Trovata una pistola con matricola abrasa nascosta in un mattone e 200 grammi di marijuana in un ... napolitoday.it

Vieni intercettato mentre parli di mattonelle. Gli inquirenti pensano che ti stia riferendo a partite di droga. E invece stai soltanto parlando di lavoro, perché ti occupi di edilizia. E sei innocente. La nuova puntata della rubrica "Giustiziati" per il quotidiano "La Ragi x.com

In casa aveva quasi un etto e mezzo di cocaina ma evita il carcere perché deve sottoporsi a un intervento. È successo a Sulmona #LAquila #Droga - facebook.com facebook