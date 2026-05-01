Anpi Milano | Su antisemitismo non prendiamo lezioni da Meghnagi

L’Anpi di Milano ha risposto alle dichiarazioni del dottor Meghnagi, sostenendo di avere rapporti esclusivamente con la Brigata Ebraica e non con l’intera comunità. La sezione ha definito le affermazioni di Meghnagi, che accusavano l’Anpi di alimentare l’antisemitismo, come ingiustificate e ha ricordato un’antica inimicizia tra il rappresentante e l’associazione. La discussione si inserisce nel dibattito pubblico sulle responsabilità e sui ruoli delle organizzazioni nel contrasto ai fenomeni di odio.

“Noi abbiamo un rapporto con la Brigata Ebraica, non con la comunità. Il dottor Meghnagi purtroppo ha un astio nei confronti dell’Anpi che risale a molto tempo fa, dire le cose che ha detto francamente è vergognoso: dice che l’Anpi alimenta l’antisemitismo. Voglio ricordare che noi venerdì partiamo con 300 ragazzi delle scuole per visitare i campi di sterminio. Noi sull’antisemitismo non prendiamo le lezioni da quel signore lì”. Così il presidente dell’Anpi di Milano Primo Minelli, a margine del corteo del Primo maggio, rispondendo a chi gli chiedeva se dopo le dure polemiche con il presidente della comunità ebraica Walker Meghnagi seguite ai fatti del 25 Aprile, ci fosse aperto un dialogo.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Anpi Milano: “Su antisemitismo non prendiamo lezioni da Meghnagi” Notizie correlate Meghnagi, ieri a Milano l'Anpi ha organizzato tuttoL'Anpi "è dietro tutto questo, l'Anpi ha organizzato tutto questo perchè sin dall'inizio aveva detto 'no agli ebrei al corteo'". 25 aprile, Meghnagi: “A Milano non volevano ebrei al corteo. Anpi: “Parole farneticanti”Non si placano le polemiche all’indomani del 25 aprile dopo gli spari al parco Schuster a Roma e l‘allontanamento dal corteo di Milano della Brigata... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Leggiamo le farneticanti dichiarazioni del Presidente della comunità ebraica di Milano Walker Meghnagi che ci accusa di fomentare l'antisemitismo. Ci vedremo in tribunale; Brigata ebraica contro l’Anpi, a Milano è scontro sul corteo; Voi antisemiti. Farneticate. A Milano finisce in tribunale la lite Anpi-comunità ebraica; Anpi risponde a Meghnagi: Accuse farneticanti, ci vedremo in tribunale. Milano, Minelli (Anpi): Su antisemitismo non prendiamo lezioni da Meghnagi(LaPresse) - Noi abbiamo un rapporto con la Brigata Ebraica, non con la comunità. Il dottor Meghnagi purtroppo ha un astio nei confronti dell'Anpi che risale a molto tempo ... ilmattino.it Corteo 25 Aprile, coda al veleno tra Anpi e comunità ebraica: Denunceremo Meghnagi per diffamazioneL’accusa del presidente provinciale Primo Minelli: Continua a dire falsità su di noi. La replica: Incitano l’antisemitismo, sarò io a denunciare loro ... ilgiorno.it #eventi Inaugurato nel #Municipio6 dalle sezioni ANPI Sud Milano e Provincia un murale realizzato dall’artista Martina Luna Rubini, dedicato alla battaglia del 25 aprile 1945 nella quale persero la vita tre partigiani. Cosa accadde Leggilo su il SUD Milano - facebook.com facebook Sindaco di Milano su 25 aprile. Minga sun un pirla. Sala, sindaco di Milano, ha chiesto all’Anpi quali bandiere potessero partecipare alla manifestazione del 25 Aprile. E l’Anpi gli ha detto: quelle della Palestina sì, quelle del Donetks occupato dai Russi sì, quel x.com