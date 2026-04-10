La lite e poi l' aggressione con le forbici | 12enne ferisce una coetanea a scuola

Un episodio di violenza si è verificato in una scuola, dove un ragazzino di 12 anni ha aggredito una coetanea con un paio di forbici. La lite tra i due è degenerata e ha portato alla ferita della ragazza, che è stata soccorsa dai sanitari presenti. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra studenti, genitori e insegnanti, in un contesto già segnato da episodi simili negli ultimi mesi.

Ancora allarme armi a scuola. Ancora un episodio di violenza tra giovanissimi che scuote l'opinione pubblica. Questa volta è accaduto in scuola media di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, dove una dodicenne ha ferito una coetanea con un paio di forbici. Una violenza sfociata, pare, dopo una lite tra le due ragazzine. 12enne ferisce una coetanea con le forbici a scuola: la dinamica. Secondo le prime ricostruzioni, l'aggressione sarebbe avvenuta nel bagno dell'istituto durante l'ora di educazione fisica. Stando alle prime informazioni, la 12enne avrebbe invitato la coetanea in bagno con la scusa di mostrarle qualcosa. Poi, invece, l'aggressione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La lite e poi l'aggressione con le forbici: 12enne ferisce una coetanea a scuola Lite in una scuola media di Castelfranco di Sotto a Pisa, studentessa 12enne ferisce compagna con le forbiciIn una scuola media di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa una studentessa di 12 anni avrebbe ferito una compagna con un paio di forbici. Pisa, 12enne ferita con le forbici da una coetanea nei bagni della scuolaIn provincia di Pisa, a Castelfranco di Sotto, una dodicenne è stata ferita al collo a colpi di forbice da una coetanea nei bagni della scuola. Temi più discussi: Aggredito e accoltellato dal branco in strada: finisce in ospedale; Nettuno, lite in famiglia degenera: aggredisce la madre e spacca il vetro della volante; Crema, ragazzo colpito con spranghe e coltelli muore in ospedale. Il responsabile avrebbe 17 anni; Aggressione a colpi di machete nella zona del Villaggio Trieste. La lite e poi l'aggressione con le forbici: 12enne ferisce una coetanea a scuolaStando alle prime informazioni, la ragazzina avrebbe invitato in bagno la coetanea con la scusa di mostrarle qualcosa. Ancora da accertare la causa del gesto ... msn.com La lite e le coltellate per uccidere. Rider in cella per tentato omicidioViolenta aggressione in piazza Oberdan: dieci minuti di corpo a corpo tra ciclofattorini poi le lame. Ventottenne pakistano in manette per i cinque fendenti sferrati a un collega. Ha rischiato di mor ... ilgiorno.it +++Lite a scuola, aggredita a forbiciate una 12enne+++ - facebook.com facebook Ferimento a colpi di forbici in una lite tra due ragazzine di 12 anni dentro la scuola media di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa. L'episodio è di stamani mentre c'era lezione di educazione fisica, nella palestra. Secondo le prime ricostruzioni l'aggression x.com