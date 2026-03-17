Un 24enne è stato arrestato a Casale Litta, in provincia di Varese, dopo aver avuto una lite furibonda con il compagno della madre, durante la quale gli ha inferto sette coltellate al petto. L’episodio è avvenuto nel centro del paese e ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. La vittima è stata trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sono state rese note.

Casale Litta (Varese), 17 marzo 2026 – Sangue a Casale Litta, comune di 2.800 abitanti in provincia di Varese. Un ragazzo di 24 anni ha accoltellato il compagno della madre al culmine di una violenta lite. I fatti risalgono alla tarda serata di venerdì 13 marzo quando i carabinieri di Mornago e Sesto Calende sono intervenuti a seguito d i numerose telefonate pervenute al 112 Nue, che segnalavano una lite furibonda tra due uomini all'interno di un complesso condominiale. Sono intervenuti i carabinieri e l’ambulanza del 118 (foto d’archivio) L’allarme e l’intervento dei carabinieri . Una volta raggiunto il posto, i militari hanno trovato solo la vittima, un 53enne italiano, f erito al petto ed al torace, che cercava di tamponare il sangue che usciva copioso dalle ferite. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Prima la lite furibonda poi le sette coltellate al petto al compagno della madre: arrestato 24enne a Casale Litta

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