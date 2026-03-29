In Giappone, un pilota ha conquistato la sua prima vittoria in Formula 1 a 34 anni di distanza dall’ultimo successo di un ex collega in quella stessa gara. Durante l’ultimo giro, il pilota ha superato gli avversari garantendosi la vittoria e la leadership nel campionato mondiale. La gara ha visto anche un secondo successo consecutivo per un altro pilota, che ha confermato il suo buon momento in questa stagione.

Guarda l’ultimo giro del GP del Giappone che ha consegnato a Kimi Antonelli la seconda vittoria consecutiva in F1 e la leadership del Mondiale. Era da Patrese nel 1992 che un italiano non saliva sul gradino più alto del podio a Suzuka. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kimi vince in Giappone 34 anni dopo Patrese: l'ultimo giro

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