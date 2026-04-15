Carambola tra camion e auto sulla Provinciale | feriti e traffico nel caos

Una mattinata difficile sulla Provinciale di Montichiari a causa di un incidente che ha coinvolto un camion e due automobili. L’impatto ha causato feriti e ha provocato disagi alla circolazione, con il traffico che si è accumulato lungo la strada. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e i soccorritori per gestire la situazione e prestare assistenza alle persone coinvolte.

Mattinata complicata per la viabilità a Montichiari: una carambola che ha coinvolto un camion e due automobili (stando alle prime informazioni) ha mandato in tilt il traffico. L’incidente si è verificato nelle prime ore di oggi, mercoledì 15 aprile, lungo la Sp236.Soccorsi in codice rosso Lo.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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