A14 annullata la chiusura tra Forlì e Cesena nord di questa sera

Questa sera, la chiusura programmata del tratto tra Forlì e Cesena Nord sulla A14 Bologna-Taranto è stata annullata. La chiusura, prevista dalle 21 alle 5 di martedì, non sarà più in vigore, e il traffico potrà circolare normalmente tra i due punti. La decisione è stata comunicata dalle autorità competenti prima dell'orario stabilito.