A14 annullata la chiusura tra Forlì e Cesena nord di questa sera
Questa sera, la chiusura programmata del tratto tra Forlì e Cesena Nord sulla A14 Bologna-Taranto è stata annullata. La chiusura, prevista dalle 21 alle 5 di martedì, non sarà più in vigore, e il traffico potrà circolare normalmente tra i due punti. La decisione è stata comunicata dalle autorità competenti prima dell'orario stabilito.
Sulla A14 Bologna-Taranto, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Forlì e Cesena nord, verso Ancona, che era prevista dalle 21 di questa sera alle 5 di martedì. Sarà quindi regolarmente accessibile l'area di servizio "Bevano ovest", situata nel suddetto tratto. Rimane confermata.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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