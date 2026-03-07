Non ci rappresenta Il big della musica italiana contro Sal Da Vinci scoppia la bufera

Dopo la conclusione del Festival di Sanremo, le reazioni non si sono fatte attendere. Un protagonista della musica italiana ha espresso pubblicamente il suo dissenso, dichiarando che la manifestazione non lo rappresenta più. La sua presa di posizione ha alimentato un dibattito acceso tra appassionati e addetti ai lavori, mentre le discussioni sulla classifica e sui brani premiati continuano a dividersi.

Continuano le reazioni dopo la fine del Festival di Sanremo. Come accade ogni anno, la critica e il pubblico si dividono sulla classifica finale e sui brani premiati. Questa volta, però, la vittoria di Sal Da Vinci sembra aver acceso ancora di più il dibattito. Oltre agli spettatori e ai giornalisti di settore, anche diversi cantanti italiani hanno deciso di dire la loro sulle canzoni presentate sul palco dell'Ariston. Nel pieno delle discussioni post Festival, tra i musicisti che hanato l'edizione appena conclusa c'è anche il cantautore famosissimo. Durante una kermesse in cui era ospite ha parlato di alcuni dei brani che più lo hanno colpito tra quelli in gara nell'edizione condotta da Carlo Conti. Non è stata una semplice stroncatura televisiva, né l'ennesima provocazione buona per alimentare il dibattito social. Eros Ramazzotti stronca Sal Da Vinci: "La sua canzone non ci rappresenta" Nel pieno del dibattito post Festival di Sanremo, anche Eros Ramazzotti dice la sua. Sanremo2026: le prime parole di Sal Da Vinci dopo la vittoria del Festival Eros Ramazzotti commenta Sanremo 2026: promossi Masini con Fedez e Serena Brancale, mentre sulla canzone di Sal Da Vinci all'Eurovision il cantante esprime più di una perplessità. Eros Ramazzotti: Sal Da Vinci è bravo ma il suo brano è un po' retrò, ci sono canzoni di maggiore spessore.