Giampaolo | Dimenticare presto questa pesante sconfitta abbiamo tenuto testa ad una grande squadra

Dopo la sconfitta al Maradona, l’allenatore della Cremonese ha dichiarato di voler dimenticare in fretta questa partita, sottolineando che la squadra ha comunque resistito contro una formazione molto forte. Ha aggiunto che, nonostante il risultato, ci sono stati momenti di buona prestazione e che l’obiettivo resta quello di migliorare nel prosieguo del campionato. Le sue parole sono state rilasciate in conferenza stampa al termine dell’incontro.

Marco Giampaolo, allenatore della Cremonese, ha commentato a DAZN la sconfitta della sua squadra contro il Napoli di Conte al Maradona. “Bisogna resettare perché il risultato è negativo, ora c’è da giocarne un’altra. Dal primo momento che sono arrivato abbiamo detto alla squadra che si salverà non la più forte al livello tecnico ma quella più forte a livello mentale. Quindi bisogna reagire a sconfitte del genere che ci possono stare. Avevo chiesto alla squadra di giocare in maniera propositiva, di provarci e questo la squadra l’ha fatto. Poi prendi quei gol a fine primo tempo e diventa tutto più difficile. Volevamo tenere testa al Napoli e l’abbiamo fatto.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Giampaolo: “Dimenticare presto questa pesante sconfitta, abbiamo tenuto testa ad una grande squadra” Notizie correlate Cremonese, Luperto: “Grande prestazione. Tenuto testa a una grande come il Milan”Sebastiano Luperto, giocatore grigiorosso, ha parlato a 'DAZN' al termine di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che... Vanoli "Rakow squadra tignosa, abbiamo sempre tenuto alla Conference"FIRENZE - Centrare la qualificazione ai quarti di finale di Conference League per alimentare le proprie speranze europee, ma anche per dare nuova...