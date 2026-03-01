Arte contro il fast fashion Una mostra per riflettere sull’impatto della moda

Una mostra si concentra sull’arte come strumento di critica al fast fashion, invitando i visitatori a riflettere sull’impatto ambientale del settore moda. L’esposizione presenta opere e installazioni che affrontano temi legati all’etica e alla sostenibilità, portando l’attenzione sull’effetto che le scelte di consumo hanno sul pianeta. L’evento si rivolge a un pubblico interessato a comprendere meglio le conseguenze delle proprie abitudini di acquisto.

Scegliere i vestiti da indossare non è solo una questione di stile. Ma anche una questione etica, con implicazioni ambientali la cui portata è spesso trascurata e sconosciuta ai più. Fast fashion, sovrapproduzione e consumo massivo “usa e getta”, con conseguente accumulo di materiali nocivi, rendono urgente una riflessione. Nasce così “Hydra - Un’illusione di abbondanza”, progetto multisensoriale ideato da Simone Botte, stilista fondatore e direttore creativo di Simon Cracker, Mira Wanderlust, docente di arti visive e il pittore e scultore in bronzo Luca MR; con la partecipazione di Humana People to People Italia, organizzazione non profit che realizza progetti ambientali e sociali anche grazie alla raccolta, selezione e vendita di abiti usati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

