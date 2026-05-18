A scuola si canta la canzone sulle foibe di una band di estrema destra | il video con Frassinetti FdI

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una visita in una scuola di Chioggia, la sottosegretaria all'Istruzione, appartenente a un partito di estrema destra, ha partecipato a un evento dedicato alla storia dell'esodo giuliano-dalmata e alle foibe. In quell'occasione, gli studenti hanno interpretato una canzone di una band di estrema destra che tratta il tema delle foibe. È stato condiviso un video in cui compare la sottosegretaria durante la manifestazione.

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La sottosegretaria all'Istruzione Paola Frassinetti, esponente di Fratelli d'Italia, ha visitato una scuola a Chioggia (Venezia) per un evento dedicato allo studio dell'esodo giuliano-dalmata e dei massacri delle foibe. Gli studenti hanno cantato "Di là dall'acqua", canzone della Compagnia dell'anello, gruppo musicale di estrema destra. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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