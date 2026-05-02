A Mestre, un gruppo di anarchici ha cercato di irrompere in un gazebo di Fratelli d’Italia allestito per le prossime elezioni comunali, gridando slogan come «Fuori Alfredo dal 41 bis» e inneggiando alle foibe. La scena è stata accompagnata dalla risposta della destra, che ha intonato l’Inno di Mameli. L’episodio si è verificato nel contesto delle attività di campagna elettorale in città.

Al grido di «Fuori Alfredo dal 41 bis» e inneggiando alle foibe, a Mestre un gruppo di anarchici ha tentato un assalto a un gazebo di FdI allestito in vista delle imminenti elezioni comunali. «Una manifestazione per difendere un detenuto al 41 bis come Alfredo Cospito e magari colpire, nel cuore di Mestre, in una Piazza Ferretto gremita di famiglie, bambini e cittadini, il gazebo elettorale di Fratelli d’Italia. È questo il concetto di “democrazia” delle peggiori sinistre: quelle che, incapaci di confrontarsi, scelgono ancora una volta la violenza contro le persone, le istituzioni e la società civile, trasformandola nel loro unico linguaggio. Per questo vanno fermati», ha scritto sui propri social il senatore e coordinatore regionale di FdI in Veneto, Raffaele Speranzon.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gli anarchici tentano l’assalto al gazebo di FdI inneggiando a Cospito e alle foibe. La destra risponde con l’Inno di Mameli (Video)

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