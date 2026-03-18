Un membro di Fratelli d’Italia ha pubblicato una lista di scuole considerate carenti nel promuovere il ricordo del Giorno del Ricordo, che ricorda le vittime delle foibe. Ha chiesto al governo di intervenire, indicando che alcune scuole non dedicano abbastanza spazio alla riflessione sulla tragedia e sulle vittime. Il ministero dell’Istruzione e del Merito potrebbe adottare provvedimenti nei confronti di queste istituzioni.

Le scuole che non promuovono momenti di riflessione sul significato e sul valore della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe ora rischiano di essere richiamate dal ministero dell’Istruzione e del Merito. Una quarantina di istituti sono già finiti in una lista messa nero su bianco dall’onorevole di Fratelli d’Italia Fabio Rampelli che – con un’interrogazione scritta rivolta al ministro Giuseppe Valditara – chiede che gli uffici di viale Trastevere intervengano affinché “le istituzioni scolastiche adempiano alla commemorazione”. Un intervento, quello del deputato meloniano, a gamba tesa visto che le scuole e i docenti,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Foibe, Rampelli (FdI) stila una lista di scuole dove “non si commemora abbastanza il Giorno del Ricordo”: “Il governo prenda provvedimenti”

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