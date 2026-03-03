Iran manifestazione a Roma in piazza Montecitorio | Chiediamo libertà

A Roma, davanti a Montecitorio, si è svolta una manifestazione della comunità iraniana, che ha chiesto libertà in un quarto giorno di proteste nel paese. Un gruppo di persone si è radunato in piazza per esprimere il proprio dissenso, con cartelli e slogan. La protesta è stata organizzata per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione in Iran.

Quarto giorno di guerra in Iran e nuova manifestazione a Roma della comunità iraniana che questa volta si ritrovata davanti il Parlamento a Montecitorio. Un appuntamento che si lega ai “martedì contro le esecuzioni”, che ogni settimana i cittadini iraniani organizzano per fermare le impiccagioni (500 solo nel 2026) che solitamente si eseguono il mercoledì. “Siamo venuti qui – spiega Shiva – per dire ai politici italiani di farsi portavoce dei tanti prigionieri politici detenuti nelle carceri iraniane. Con lo scoppio della guerra – aggiunge – il regime è diventato ancora più violento. Noi chiediamo solo libertà”. Presente anche il segretario di +Europa, Riccardo Magi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, manifestazione a Roma in piazza Montecitorio: “Chiediamo libertà” Taxi, la manifestazione a Roma con bombe carta e fumogeni davanti a Montecitorio: le voci dalla piazza – Il videoÈ durata tutta la giornata, e a fine pomeriggio era ancora in corso, davanti a Montecitorio la manifestazione di protesta dei tassisti, con l’intero... Iran, Calenda in piazza a Roma: “Schlein ha scelto altra manifestazione non so perché”“Dobbiamo sostenere il popolo iraniano in questa rivolta senza imporre loro da chi devono essere governati. Iran, la manifestazione a Roma dei Radicali: polemiche per la presenza di sostenitori dello scià Tutto quello che riguarda Iran manifestazione a Roma in piazza... Temi più discussi: Martedì 3 marzo a Roma una manifestazione nazionale con gli iraniani per un Iran libero; A Roma la manifestazione per un Iran libero: oggi alle 18:00 in piazza con Riformista e Setteottobre, ma la sinistra non c’è; Roma, mobilitazione No Kings contro l’attacco a Teheran: E’ in pericolo l’umanità; Iran, presidio a Roma contro i bombardamenti di Usa e Israele fuori dall'ambasciata. Sull'Iran la sinistra è senza identità. Temono di sembrare pro-Trump, dice FianoTutti in piazza per esprimere sostegno al popolo iraniano, ma non M5s, Avs e Pd. Chi lotta per la libertà in un sistema di oppressione merita supporto, dice l'ex parlamentare dem e presidente di Sin ... ilfoglio.it IRAN, NOI MODERATI ADERISCE A MANIFESTAZIONE DI DOMANI A ROMARoma, 2 mar. – Noi Moderati aderisce alla Manifestazione nazionale 'Con gli iraniani per un Iran libero' promossa dall’associazione Sette Ottobre, in programma domani, martedì 3 marzo, alle ore 18 in ... 9colonne.it Il canale iraniano di opposizione con sede a Londra 'Iran International' ha affermato che l'ex presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad è sopravvissuto a un tentativo di uccisione nei giorni scorsi. Secondo quanto hanno riferito fonti informate sulla situazi - facebook.com facebook Dal referendum all'Iran, fino alle primarie: l'asse Landini-Schlein. A Torino la segretaria prosegue il suo tour per il no. Duetta sul lavoro con il leader della Cgil, con cui ci sono assonanze anche sulla politica estera. Di @RuggieroMontene x.com