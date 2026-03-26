Poppi inaugurata la nuova area giochi di piazza della Libertà e le attività del nuovo centro polivalente nella zona Cappuccini

A Poppi sono state aperte ufficialmente una nuova area giochi in piazza della Libertà e un centro polivalente nella zona Cappuccini. L'inaugurazione si è svolta il 26 marzo 2026, con la presentazione delle strutture e delle attività previste. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti comunali e cittadini, che hanno partecipato alla scopertura delle aree.

Arezzo, 26 marzo 2026 – Inaugurata la nuova area gioch i di piazza della Libertà e le attività del nuovo centro polivalente nella zona Cappuccini a Poppi. “Un bel momento di socialità e un bel segnale per la nostra comunità. L’area giochi innovativa di Piazza della Libertà è finalmente una realtà che unisce i cittadini e che offre uno spazio di crescita per i più piccoli. Momenti come questo rappresentano, secondo me, il punto più bello di un percorso istituzionale. Tanto più se accanto all’area verde si apre anche un centro polivalente a disposizione di tutti”. Con queste parole il Sindaco di Poppi Federico Lorenzoni ha salutato il battesimo della nuova area verde con giochi innovativi, realizzata dal Comune a completamento del nuovo Centro Polivalente di Piazza della Libertà, “un investimento sul capitale umano e sociale di Poppi”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Poppi, inaugurata la nuova area giochi di piazza della Libertà e le attività del nuovo centro polivalente nella zona Cappuccini Articoli correlati Un nuovo centro polivalente nella zona resistenziale pubblica di PoppiArezzo, 17 gennaio 2026 – Un nuovo centro polivalente e un progetto di riqualificazione degli spazi sociali e culturali nella zona resistenziale... “Ritardi e incertezze nel nuovo centro polivalente di Ponte a Poppi”Arezzo, 19 gennaio 2026 – Gravi ritardi, incertezze operative e scarsa correttezza istituzionale riguardo al nuovo centro polivalente di Ponte a...