Turismo sostenibile | l’Abruzzo guida il futuro del verde a Pistoia

Operatori turistici dell’Abruzzo sono presenti a Pistoia per partecipare a un confronto nazionale dedicato al turismo sostenibile, che si svolge presso il Campus Vannucci. L’iniziativa riunisce rappresentanti di diverse regioni italiane per discutere di pratiche e strategie legate alla promozione di un turismo rispettoso dell’ambiente. La partecipazione abruzzese si inserisce in un dibattito più ampio sul ruolo delle destinazioni italiane nel promuovere modelli di viaggio sostenibili.

? Cosa sapere Operatori turistici abruchesi partecipano al confronto nazionale sul turismo sostenibile al Campus Vannucci di Pistoia.. Il modello regionale punta sull'integrazione tra gestione del verde e accoglienza all'aria aperta.. Una delegazione di cinque operatori del settore turistico abruse ha portato il modello della sostenibilità e dell’accoglienza all’aria aperta al Campus del Vivaio Vannucci di Pistoia, partecipando a un confronto nazionale sul futuro del comparto. L’incontro organizzato in Toscana ha riunito istituzioni, esperti della ricerca e professionisti del viaggio per tracciare le coordinate di un turismo sempre più orientato verso modelli inclusivi e rispettosi dell’ambiente.🔗 Leggi su Ameve.eu

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