napoli guida la crescita del turismo nel sud italia

Negli ultimi anni Napoli ha registrato un aumento significativo nel settore del turismo, diventando una delle mete preferite nel Sud Italia. La città attrae visitatori da diverse parti del mondo grazie al suo patrimonio culturale, alle attrazioni storiche e alle iniziative promozionali. Questa crescita ha portato a un incremento di visitatori e di attività legate al settore turistico nella regione.

Secondo uno studio presentato nel 2026, Napoli ha registrato circa 15 milioni di presenze turistiche nel 2025, con un aumento del 4 % rispetto all'anno precedente e un livello superiore a quello immediatamente pre-pandemico. La città concentra da sola il 68 % delle presenze turistiche dell'intera Campania, quota che sale addirittura al 75 % se si considerano solo i visitatori internazionali. Questo la pone come hub turistico privilegiato del Sud Italia, contribuendo in modo significativo alla competitività della regione.

