Un pensionato di Coccaglio, in provincia di Brescia, ha evitato di cadere in una truffa informatica grazie alla sua attenzione. Dopo aver riconosciuto le tecniche di caller ID spoofing, ha contattato subito i carabinieri, che sono intervenuti prontamente. Attraverso l'intervento delle forze dell'ordine, sono stati recuperati 98mila euro. L’indagine sull’accaduto è ora condotta dagli specialisti dell’Arma.

Coccaglio (Brescia), 19 marzo 2026 - Questa volta la vittima predestinata ha capito di essere caduta in una truffa informatic a e grazie ai carabinieri ha recuperato una ingente somma e dato il via a un’indagine degli esperti dell’Arma. Maxi truffa informatica sventata nel Bresciano. Maxi truffa informatica sventata nel Bresciano, dove un pensionato di 67 anni ha rischiato di perdere 98mila eur o. Determinante l'intervento tempestivo dei carabinieri, che sono riusciti a bloccare il trasferimento del denaro prima che venisse definitivamente incassato dai truffatori. A young man is feeling depressed and thinking about the bad news he is reading online through his smartphone L'episodio è avvenuto a Coccaglio (Brescia). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Truffa informatica, pensionato non ci casca e grazie ai carabinieri recupera 98mila euro. Cos’è il caller ID spoofing

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