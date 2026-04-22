La Banca centrale europea ha deciso di eliminare le banconote da 500 euro, rendendo definitiva la sospensione dell’emissione avvenuta nel 2019. La decisione mira a contrastare il riciclaggio di denaro e attività illecite, eliminando un taglio di grande valore ma poco usato. Contestualmente, sono previste nuove grafiche per gli altri tagli, che saranno introdotte nel prossimo futuro. La banconota viola da 500 euro non sarà più disponibile, anche se continuerà a circolare per un certo periodo.

Non è tra le più comuni, eppure il colore viola della banconota da 500 euro è noto a tutti. La Banca centrale europea ha però deciso che non esisterà più, rendendo definitiva la scelta che già ne aveva bloccato l’emissione nel 2019. Le banconote da 500 comunque continueranno ad avere corso legale e potranno essere utilizzate per i pagamenti e come riserva di valore. Il motivo dietro la scelta è favorire la lotta al riciclaggio. Questo taglio infatti viene spesso utilizzato nei traffici illeciti perché facilita il trasporto di grandi somme di denaro. Proprio per questo in Spagna la banconota era stata soprannominata “ Bin Laden “, perché come lui tutti ne parlavano ma nessuno le ha mai viste.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Addio alle banconote da 500 euro: la decisione della Bce contro il riciclaggio (e per gli altri tagli presto la nuova grafica)

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