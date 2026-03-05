Yoga Festival a Lugano | un intero weekend dedicato al benessere

Dal 6 al 8 marzo si svolge a Lugano il Yoga Festival, un evento di tre giorni dedicato alle discipline olistiche e al benessere. Durante l’intera manifestazione, partecipanti di tutte le età possono praticare yoga, ascoltare workshop e partecipare a sessioni di meditazione. L’obiettivo è offrire un’occasione per immergersi in pratiche che favoriscono il relax e la salute.

Tre giorni di Yoga e discipline olistiche, ispirazione e benessere ti aspettano al Yoga Festival. Unisciti a noi dal 6 al 8 marzo e vivi un'esperienza trasformativa. Un viaggio tra diverse discipline di Yoga, guidato da insegnanti esperti in un'atmosfera rilassante e accogliente. Un evento imperdibile per tutti gli appassionati di Yoga. Tre giorni di pratica, connessione e scoperta, guidati da istruttori esperti in un ambiente ricco di energia positiva. Esplora più di 20 discipline diverse, dal Vinyasa allo Yin Yoga con arpa e altre discipline olistiche, in un programma adatto a tutti i livelli.

