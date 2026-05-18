A Roma l’hanno sfangata con il caos derby-Sinner e ora rilanciano | Siamo pronti per le Olimpiadi

Da ilnapolista.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, dopo il caos generato dal derby e la partita di Sinner, si parla di un nuovo impegno sportivo: le Olimpiadi. La città ha affrontato recenti eventi sportivi intensi e ora si prepara a un grande appuntamento internazionale. La transizione tra le tensioni sportive e le manifestazioni di fiducia nelle capacità della capitale si sta concretizzando tramite dichiarazioni ufficiali e iniziative concrete. La città si presenta così, pronta a mettere in campo le risorse per l’organizzazione di un evento globale, dopo aver superato momenti di alta tensione.

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Dal caos derby alle Olimpiadi è n'attimo. Roma (l'Italia tutta, per la verità) è fatta così: il caos, digerito, si trasforma in un volano di esuberanza. Dopo giornate di figuracce sull'ordine pubblico impossibile da coniugare per Roma-Lazio all'Olimpico e la finale di Sinner al Foro, ecco l'all-in: siamo forti, vogliamo i Giochi. L'hanno sfangata, quindi perché non capitalizzare? Ad Abodi ora i Giochi piacciono Ci si è lanciato anche il ministro dello Sport Abodi, che fino a pochi giorni fa era rimasto parecchio sulle sue, sulla questione: "Il tema è creare le condizioni perché una candidatura possa essere vincente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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