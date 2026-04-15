A Roma, si apre un possibile cambio di data per il derby cittadino, che potrebbe sovrapporsi con la finale di un torneo di tennis in cui è coinvolto Jannik Sinner. La concomitanza tra gli eventi potrebbe creare problemi organizzativi e logisitici, considerando l'importanza di entrambi gli appuntamenti. La decisione sulla nuova programmazione dipenderà dalle autorità sportive e dai responsabili degli eventi, che stanno valutando le opzioni disponibili.

Il derby di Roma rischia di cambiare data – e indirettamente c’entra anche Jannik Sinner. La stracittadina tra Roma e Lazio, in programma nel weekend del 17 maggio per la penultima giornata di Serie A, potrebbe infatti essere spostata per motivi di ordine pubblico legati alla contemporaneità con le fasi finali degli Internazionali d’Italia al Foro Italico. Nella stessa area, a poche centinaia di metri dallo stadio Olimpico, sono previste le finali del Masters 1000 di Roma, con un afflusso massiccio di pubblico tra appassionati di tennis e tifosi di calcio. Un evento che potrebbe vedere protagonista proprio Sinner, attuale numero uno del mondo, aumentando ulteriormente l’attenzione e la presenza di spettatori.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Internazionali e Serie A, caos a Roma: il rischio di una finale con Sinner in concomitanza con il derby

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