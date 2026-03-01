Le bocce ora vogliono le Olimpiadi | Basta cliché siamo una disciplina globale accessibile e con costi bassissimi

Il presidente della Federazione Italiana Bocce ha annunciato l’intenzione di portare le bocce alle Olimpiadi, sottolineando che si tratta di una disciplina globale, accessibile e con costi molto bassi. La Federazione si sta preparando a presentare una candidatura ufficiale, puntando a inserirla nel programma olimpico. L’obiettivo è di superare gli stereotipi e valorizzare lo sport a livello internazionale.

Alla guida della Federazione Italiana Bocce, il presidente Roberto Favre affronta una sfida ambiziosa: portare le bocce nel programma olimpico. In un panorama internazionale ancora frammentato tra specialità e federazioni, il confronto con modelli unitari impone una riflessione profonda su governance, comunicazione e visione strategica. Nel suo percorso verso il riconoscimento olimpico, il curling ha potuto contare su una sola federazione internazionale forte, la World Curling Federation. Il mondo delle bocce, invece, è storicamente diviso tra specialità e organismi diversi. Favre a ilfattoquotidiano.it parla di opportunità, criticità e... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le bocce ora vogliono le Olimpiadi: “Basta cliché, siamo una disciplina globale, accessibile e con costi bassissimi” Dopo il successo del curling, anche le bocce meritano una chance alle Olimpiadi: c’è una piccola speranzaC’è qualcosa di ipnotico nel curling, osservando una pietra che scivola sul ghiaccio verso il centro del bersaglio. Olimpiadi 2026: Cortina crolla nei prezzi, weekend più accessibile. Analisi su costi e nuove tariffe.Il miraggio di un weekend olimpico a Milano-Cortina 2026 si fa meno costoso, almeno per quanto riguarda le tasche di chi sperava di vivere da vicino...