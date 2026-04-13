Grandi nomi tra sport e spettacolo | i compleanni del 13 aprile

Lunedì 13 aprile 2026, il calendario ricorda diverse personalità di spicco nel mondo dello sport e dello spettacolo, alcune nate in questa data. Tra loro ci sono atleti di alto livello e figure pubbliche che hanno avuto un ruolo importante nel loro settore. La giornata segna i compleanni di personaggi noti per le loro carriere e contributi, alcuni dei quali sono ancora attivi, altri ricordati per le loro imprese passate.

In questo lunedì 13 aprile 2026, il calendario celebra la vita di una vasta gamma di personalità che hanno segnato la cultura, lo sport e l’impegno civile. La ricorrenza odierna coinvolge profili diversificati, dai grandi nomi del calcio internazionale ai professionisti della comunicazione, fino a figure rilevanti nel e artistico. Il ventaglio di compleannenti che caratterizza questa giornata è estremamente variegato. Nel mondo dello spettacolo e della narrazione troviamo l’attrice Agostina Belli, il regista Enzo Monteleone, l’attore Raffaele Curi, impegnato anche nella scrittura drammaturgica e nella regia, e la performer Debora Villa. Il settore musicale è rappresentato da voci come Lucia Altieri, il cantautore Riccardo Azzurri, il musicista Roberto Carrino, il cantante Lou Bega e la voce di Thomas (Bocchimpani).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Grandi nomi tra sport e spettacolo: i compleanni del 13 aprile Leggi anche: Almanacco | Lunedì 13 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno Spettacolo di luci e musica: i grandi nomi del palco all’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano 2026Il 6 febbraio 2026, allo stadio San Siro di Milano, si terrà la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali, un evento che per la prima volta in...