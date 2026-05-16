A Bolzano si svolge la terza edizione di Vinaltum, il Festival dedicato alle eccellenze vitivinicole italiane e internazionali. L’evento si tiene oggi e domani presso Castel Mareccio, un castello medievale del XIII secolo situato tra i vigneti ai margini della città, con una vista sulla Valle dell’Adige. La manifestazione prevede l’esposizione di vini provenienti da diverse regioni e paesi, offrendo l’opportunità di conoscere e degustare varie produzioni vinicole.

AGI - Giunge alla terza edizione Vinaltum, il Festival delle eccellenze vitivinicole d'Italia e del mondo, in programma oggi 17 maggio e domani a Castel Mareccio, il castello medievale del XIII secolo immerso tra i vigneti alle porte di Bolzano, con vista panoramica sulla Valle dell'Adige. Un evento di respiro nazionale e internazionale che sceglie ancora una volta il territorio altoatesino come palcoscenico privilegiato, confermando Bolzano come punto di riferimento per la cultura del vino di qualità. La grande degustazione si svolge nelle due giornate con orario 12.00-18.00: oggi aperta al pubblico, lunedì 18 maggio riservata agli operatori del settore e agli ospiti invitati. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - A Bolzano per due giorni le eccellenze vitivinicole a Vinaltum

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