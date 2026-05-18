A Norcia torna la grande tradizione del jujitsu | circa 300 atleti per la Coppa Italia

A Norcia si svolge la 37esima edizione della Coppa Italia di ju jitsu, con circa 300 atleti provenienti da diverse regioni italiane. La manifestazione, che si tiene nella città, ha visto la partecipazione di numerosi praticanti di questa disciplina. La gara rappresenta un evento di rilievo per la tradizione sportiva locale, grazie anche alla presenza di una scuola fondata da un maestro di lunga esperienza. L’evento si svolge in un contesto che valorizza la storia e la pratica del ju jitsu.

Sono arrivati a Norcia da tantissime parti d’Italia i quasi trecento atleti che hanno partecipato alla 37esima edizione della Coppa Italia di ju jitsu, manifestazione sportiva di grande prestigio che vanta nella città un’importante storia grazie alla presenza della scuola fondata dal maestro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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